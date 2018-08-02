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«Больно видеть растерянные лица»: В Кургане сорвалось празднование Дня ВДВ
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«Больно видеть растерянные лица»: В Кургане сорвалось празднование Дня ВДВ 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня вместе со всей Россией Курган празднует день Воздушно–десантных войск.
Главной площадкой для массовых гуляний стал летный центр «Логовушка». Как пишет издание «Курган и курганцы», до аэродрома для всех желающих обещали доставить на специально выделенных автобусах. Сбор был назначен на утро у мемориала погибшим в локальных войнах на перекрестке улиц Пролетарской и Карла Маркса. Уже здесь появились первые претензии. Выяснилось, что для всех места просто не хватит: переполненный транспорт уехал раньше времени, оставив на месте целую толпу возмущенных горожан. Тогда взоры курганцев упали на мемориал.
Позже в одном из местных сообществ появилась такая запись: «В каждом городе у десантников и афганцев есть свое, определенное место, в котором они собираются. В этом месте встречаются старые армейские друзья. Часто этот день и это место — единственная точка, где они могут увидеться раз в году. В нашем городе это мемориал памяти воинам, погибшим в локальных конфликтах. И что сделала эта власть, которая сейчас правит нашим городом? За 10 дней до 2 августа она решила провести реконструкцию этого мемориала. Тяжелая строительная техника взломала асфальт и клумбы. Взрыла и разворотила всю территорию перед памятником. За эти 10 дней успели все разломать перед памятником и подвезти к нему кучи щебня и песка. Сегодня, в праздник, здесь дымят соляркой КамАЗы и роют землю ковшами бульдозеры. К нему сейчас даже подойти сложно, чтобы просто цветы положить к вечному огню. Больно видеть растерянные лица пришедших на праздник людей».
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин
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