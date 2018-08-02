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В парке Дмитровского для пенсионеров проведут занятие по английскому
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В парке Дмитровского для пенсионеров проведут занятие по английскому 

Управа района Дмитровский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Во вторник, 7 августа, в парке Дмитровского района «Ангарские пруды» для пенсионеров проведут занятие по английскому языку. Об этом сообщили в пресс-службе парка.
— Занятие по английскому пройдет в кафе парка, которое расположено на берегу Большого пруда. Горожане старшего возраста, которые давно мечтали выучить английский, могут записаться на бесплатный урок, — рассказал сотрудник пресс-службы.
Запись по телефону: 8 (499) 908-35-00. Напомним, парк «Ангарские пруды» располагается по адресу улица Софьи Ковалевской, дом 1, строение 8. (мю)
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