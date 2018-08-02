В парке Дмитровского для пенсионеров проведут занятие по английскому

Во вторник, 7 августа, в парке Дмитровского района «Ангарские пруды» для пенсионеров проведут занятие по английскому языку. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

— Занятие по английскому пройдет в кафе парка, которое расположено на берегу Большого пруда. Горожане старшего возраста, которые давно мечтали выучить английский, могут записаться на бесплатный урок, — рассказал сотрудник пресс-службы.

Запись по телефону: 8 (499) 908-35-00. Напомним, парк «Ангарские пруды» располагается по адресу улица Софьи Ковалевской, дом 1, строение 8. (мю)