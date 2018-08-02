С 6 августа меняется расписание поезда между Светлогорском и Зеленоградском

С 6 августа меняется расписание поезда, курсирующего днем между Светлогорском и Зеленоградском , сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.

Речь идет о поезде № 6922: из Светлогорска он будет отправляться и прибывать на станцию Пионерский Курорт по расписанию, а вот отправляться с нее — на три минуты позже, в 14:37. Сделано это для удобства пассажиров из экспресс-поезда «Ласточка» (до этого время прибытия составов совпадало).

«Соответственно, график движения поезда № 6922 далее по маршруту также изменяется на несколько минут: на остановочный пункт Куликово он будет прибывать в 14:43, о.п. Рощино — 14:46, о.п. Сокольники-2 — 14:50, о.п. Сокольники-1 — 14:53, о.п. Малиновка — 14:57, Зеленоградск 15:01, далее — согласно действующему расписанию», — говорится в сообщении КЖД.