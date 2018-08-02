Жилой комплекс возводится с опережением графика

Монолитный этап работ по строительству жилого комплекса «Династия» на Хорошевском шоссе в районе Третьего транспортного кольца завершен. По сведениям девелопера, работы идут с опережением графика. Об этом рассказал Председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев

Жилой комплекс «Династия» возводится на территории бывшего Хладокомбината №7.

По информации инвестора, монолитный этап закончен на месяц раньше планового срока, завершаются кладочные работы по устройству внутренних и наружных стен. Компания приступила к монтажу инженерного оборудования, в конце августа начнется подготовка к монтажу фасадов и т. д.

Планируется, что к 2021 году в рамках реализации жилого комплекса будет построено три дома (21-24 этажа) с двухуровневым подземным паркингом, детским садом и коммерческой инфраструктурой.

Общая площадь участка застройки жилого комплекса «Династия» — 4,9 га, из которых 2 га займет дворовая территория. «Согласно проекту, дворовое пространство жилого комплекса будет организовано в виде парка отдыха в миниатюре. При этом все подземное пространство под ней займет паркинг», — рассказал Константин Тимофеев.

Он подчеркнул, что создание сбалансированной среды для жизни, где жилые дома сочетаются с развитой инфраструктурой и рекреационной зоной, — важное требование к новым объектам, которые реализуются на бывших промзонах.