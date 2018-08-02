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Недавно уложенный асфальт на Рахова разрыли коммунальщики
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Недавно уложенный асфальт на Рахова разрыли коммунальщики 

Свободные новости 2 часа назад
Фото: Свободные новости
Лишь недавно уложенный первый слой нового асфальта на улице Рахова разрыли из-за вскрышных работ коммунальщики. Фотографии с места ремонта сетей у пересечения улицы с Новоузенской предоставил ИА «Свободные новости» читатель.
Как отметил собеседник, на данном участке дорогу и ранее регулярно перекапывали из-за аварий на коммунальных сетях.
Сейчас на данном участке Рахова продолжается установка нового бордюрного камня. Работы ведутсяна бюджетные деньги по программе «Безопасные и качественные дороги».
Стоит отметить, что аналогичная проблема в этом году коснулась улицы Степана Разина. Там после укладки первого слоя асфальта также начались вскрышные работы энергетиков.
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