Недавно уложенный асфальт на Рахова разрыли коммунальщики

Лишь недавно уложенный первый слой нового асфальта на улице Рахова разрыли из-за вскрышных работ коммунальщики. Фотографии с места ремонта сетей у пересечения улицы с Новоузенской предоставил ИА «Свободные новости» читатель.

Как отметил собеседник, на данном участке дорогу и ранее регулярно перекапывали из-за аварий на коммунальных сетях.

Сейчас на данном участке Рахова продолжается установка нового бордюрного камня. Работы ведутсяна бюджетные деньги по программе «Безопасные и качественные дороги».

Стоит отметить, что аналогичная проблема в этом году коснулась улицы Степана Разина. Там после укладки первого слоя асфальта также начались вскрышные работы энергетиков.