Обзор планировщика дел Agenda для iPhone и Mac. Горячо рекомендую

Горячо рекомендуюСразу после презентации, которая открыла конференцию разработчиков WWDC 2018 в начале июня, представители организатора назвали лауреатов ежегодной премии Apple Design Award. Ими традиционно стали топовые приложения из App Store.

Приложение Agenda привлекло наше внимание больше других. Его разработчики сломали систему и перевернули взгляд на планирование, который считался нормой в App Store последние 10 лет. Мы расскажем об интересных нюансах его использования.

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Agenda ставит во главу работы подробную информацию о задаче

От «Напоминаний» и других средств для планирования рабочего процесса Agenda в корне отличается принципом постановки задач. Пока конкуренты упрямо навязывают создание простых списков дел, это приложение сосредоточено на описании каждого из них.

Некоторые наши коллеги называют программу не задачником, а заметочником. Действительно, с помощью нее можно фиксировать какие-то важные для себя данные, но с таким же успехом для этого подойдет Pages с синхронизацией документов через iCloud. Другими словами, у приложения другое предназначение.

Agenda — это инструмент для планирования, который отлично подойдет для тех, кто работает с емкими задачами, требующими подробных пояснений.

Фактически сначала вы создаете заметку, информация из которой пригодится для выполнения задачи, после этого даете ей название (если не дадите, она получит имя по запланированной дате), а дальше устанавливаете сроки выполнения. Это удобно, когда у вас не десятки мелких, а несколько крупных задач.

Пример №1. Я планирую поделиться впечатлениями о работе с Agenda с читателями iPhones.ru. Создаю новую задачу в программе и пишу план материала прямо по пунктам:

Заметки = задачи

Сравнение Agenda и Things

Markdown

Постановка задач

Что почем?

Заголовок задачи может быть просто Agenda, а запланированная дата написания материала, если ничего не помешает, 2 августа. Готово, у меня есть скелет, который остается просто облепить «мясом».

Пример №2. Вы занимаетесь SMM и создаете контент на основании намеченного плана. Вы можете регулярно фиксировать свои идеи с помощью Agenda, а наиболее осмысленные превращать в посты и планировать по времени.

В итоге вам достаточно будет просто скопировать информацию из приложения и вставить ее в условный Instagram или отправить готовую подборку материалов заказчику даже в PDF.

При создании логики Agenda разработчики вдохновлялись Things

Пока лично я до конца не определился, оставаться с Things, которым я достаточно давно и очень продуктивно пользуюсь, или переносить все свои рабочие и личные вопросы в Agenda. Приложения в чем—то кажутся мне очень подобными, но с разным принципом планирования.

Things — яркий пример традиционного задачника с простым перечнем из заголовков дел (у них есть описания, но это вторично). Agenda отличается от него акцентом на работе с описанием каждой задачи, и для меня более предпочтителен именно этот подход не только в рабочих вопросах, но даже в личной жизни.

Тем не менее, при создании Agenda разработчики явно вдохновлялись актуальной версией Things (по крайней мере, ее внешним видом). В обоих случаях стандартные шаблоны Apple для проектирования интерфейса не использовались, но приложения получились очень похожими внешне и по логике.

Категории задач и дела в программах, а также создание новых записей реализовано практически идентично. Все задачи и в первом, и во втором случаях можно распределять по проектам, а проекты, в свою очередь, по категориям (в Things они называются областями).

Самое явное отличие в интерфейсе приложений — отображение списков дел. В Things мы видим просто перечень с названиями задач, а вот Agenda сразу показывает емкое описание каждой задачи со всеми подпунктами, которые вы успели в нее добавить, пояснениями.

Заметки-дела в приложении создаются через разметку Markdown

Во-первых, в описании задач вы можете использовать привычное выделение жирным, курсивом, подчеркиванием.

Это даст вам возможность упростить планирование задачи, расписав все ее нюансы и отметив наиболее важные вопросы с помощью элементов форматирования.

Во-вторых, в описании каждой задачи вы можете использовать списки нескольких видов: обычные или нумерованные, а также чек-листы.

Последние мне особенно пришлись по душе. Вы можете создать подпункты отдельной задачи и отмечать их по мере выполнения. В Things для этого мне приходилось делать новый проект.

В-третьих, любое форматирование, которое вы сделаете в описании задачи, можно скопировать с использованием разметки Markdown или сразу с помощью HTML.

Это очень удобно, если вы хотите перенести описание свой задачи в веб или даже использовать его в бумажном варианте.

Например, я давно печатаю документы, отформатированные в Markdown, через шаблоны iA Writer. Это быстрее и удобнее, чем приводить их в удобоваримый формат с помощью Pages или приложений Microsoft

С помощью Agenda можно просто ставить задачи своим сотрудникам

Мне очень нравится работать со своими сотрудниками с помощью Agenda. Нет, это приложение точно не создано для совместного использования. Тем не менее, я давно пришел к выводу, что именно в этом нет ровным счетом ничего удобного — наоборот, глупо заставлять кого-то пользоваться чем-то непривычным.

Вместо этого в этом приложении есть простой экспорт целого перечня дел в PDF. При этом вы можете как просто рассылать конкретные указания по работе в электронном виде, так и банально передавать их на бумаге в офисе.

Очень круто, что имена исполнителей можно выделить цветом, поэтому вам достаточно составить общий план работы для своих сотрудников, а они разберутся со своими задачами самостоятельно.

Программу можно скачать бесплатно, но полная версия за деньги

По большому счету, вы можете использовать приложение даже бесплатно. Тем не менее, часть его возможностей доступна через встроенные покупки:

Добавление в «Календарь» дел с подробным описанием

Выбор конкретных календарей

Закрепление наиболее важных задач вверху списка

Создание шаблонов поиск задач

Работа с Markdown и HTML

Экспорт в PDF без водяных знаков

Полная версия только для iPhone стоит 749 руб., но полноценно Agenda раскрывается при парном использовании вместе с версией для Mac — за полный комплект просят 1 890 руб.

Это дорого или не очень? Все зависит от уровня вашего дохода и необходимости планирования. В моем случае такие расходы быстро окупаются за счет повышения эффективности постановки задач и общей продуктивности.

Agenda: App Store, Mac App Store (бесплатно + покупки)