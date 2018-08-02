На Большом Садовом пруду с начала сезона спасатели оказали помощь восьмерым купальщикам

На водоемах Северного округа с начала купального сезона спасены 11 человек. Восьмерым из них помощь была оказана на Большом Садовом пруду.

«Заплывы в нетрезвом состоянии — основная причина гибели на воде. Другая — купание в неорганизованных местах», — говорится в сообщении на официальном сайте префектуры САО.

Как уточняется в материале, еще двух пострадавших спасли в зоне отдыха у ЖСК «Лебедь» в Войковском районе и одну женщину — на Головинских прудах. В обеих зонах купание запрещено, о чем предупреждают специальные таблички.

Специалисты Управления по Северному округу Департамента ГОЧСиПБ напоминают, что в случае возникновения опасной ситуации горожанам необходимо звонить по телефону 112. (мю)