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На Большом Садовом пруду с начала сезона спасатели оказали помощь восьмерым купальщикам
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На Большом Садовом пруду с начала сезона спасатели оказали помощь восьмерым купальщикам 

Управа района Коптево города Москвы 22 минуты назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
На водоемах Северного округа с начала купального сезона спасены 11 человек. Восьмерым из них помощь была оказана на Большом Садовом пруду.
«Заплывы в нетрезвом состоянии — основная причина гибели на воде. Другая — купание в неорганизованных местах», — говорится в сообщении на официальном сайте префектуры САО.
Как уточняется в материале, еще двух пострадавших спасли в зоне отдыха у ЖСК «Лебедь» в Войковском районе и одну женщину — на Головинских прудах. В обеих зонах купание запрещено, о чем предупреждают специальные таблички.
Специалисты Управления по Северному округу Департамента ГОЧСиПБ напоминают, что в случае возникновения опасной ситуации горожанам необходимо звонить по телефону 112. (мю)
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