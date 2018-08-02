В районе Коньково с завтрашнего дня начнут работать 3 бахчевых развала

В эту среду в очередной раз представители управы района Коньково встретились с жителями. Собрание состоялось в актовом зале школы № 49 (улица Генерала Антонова, 4а).

Главной темой встречи стала работа предприятий торговли и услуг на территории района. Выступила с докладом начальник отдела товаров и услуг Семина Елена Александровна . Она рассказала, что с 3 августа в нашем районе начнут работать бахчевые развалы. Они откроются по следующим адресам:

— улица Бутлерова, 12;

— улица Введенского, 13;

— Миклухо-Маклая, 37.