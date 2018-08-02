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В районе Коньково с завтрашнего дня начнут работать 3 бахчевых развала
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В районе Коньково с завтрашнего дня начнут работать 3 бахчевых развала 

Коньково 20 минут назад
Фото: Коньково
В эту среду в очередной раз представители управы района Коньково встретились с жителями. Собрание состоялось в актовом зале школы № 49 (улица Генерала Антонова, 4а).
Главной темой встречи стала работа предприятий торговли и услуг на территории района. Выступила с докладом начальник отдела товаров и услуг Семина Елена Александровна. Она рассказала, что с 3 августа в нашем районе начнут работать бахчевые развалы. Они откроются по следующим адресам:
— улица Бутлерова, 12;
— улица Введенского, 13;
— Миклухо-Маклая, 37.
«Приемка произведена, товар проверен, выдано разрешение Роспотребнадзора», — заключила Семина.
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