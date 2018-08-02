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После ликвидации ЗАТО Шиханы сохранят независимость
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После ликвидации ЗАТО Шиханы сохранят независимость 

Свободные новости 20 минут назад
Фото: Свободные новости
Шиханы после ликвидации ЗАТО сохранятся как самостоятельная административная единица и станут городским округом. Об этом сегодня, 2 августа, по итогам совещания в правительстве Саратовской области при вице-губернаторе Игоре Пивоварове сообщил на своей странице в Facebook депутат облдумы Алексей Наумов. Присоединения к Вольском району, на территории которого фактически расположен поселок, не произойдет.
«Болезненный вопрос сохранения ФМБА — медсанчасти находится на стадии проработки. Вице-губернатор Пивоваров подчеркнул, что нужно постараться удержать уровень медицинского обслуживания населения», — написал депутат.
По данным участника совещания, промышленному производству округа предстоит перепрофилирование. Рассматривается вариант открытия в Шиханах завода по переработке синтетических масел. Ожидается увеличение налоговых поступлений, а после ликвидации режима ЗАТО произойдет снятие ограничений по использованию земельных участков.
Напомним, летом президент РФ Владимир Путин подписал указ о ликвидации ЗАТО с 1 января 2019 года. К тому моменту поселок часто мелькал в сообщениях СМИ в связи с делом Скрипалей: якобы именно там находилось производство яда «Новичок», которым был отравлен бывший сотрудник ГРУ. В беседе с корреспондентом ИА «Свободные новости» местные жители отрицали, что поселок имеет отношение к этому виду химоружия.
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