После ликвидации ЗАТО Шиханы сохранят независимость

«Болезненный вопрос сохранения ФМБА — медсанчасти находится на стадии проработки. Вице-губернатор Пивоваров подчеркнул, что нужно постараться удержать уровень медицинского обслуживания населения», — написал депутат.

По данным участника совещания, промышленному производству округа предстоит перепрофилирование. Рассматривается вариант открытия в Шиханах завода по переработке синтетических масел. Ожидается увеличение налоговых поступлений, а после ликвидации режима ЗАТО произойдет снятие ограничений по использованию земельных участков.