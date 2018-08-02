По ту сторону свободы. Как живут осужденные в женской колонии

Измайловский суд Москвы частично удовлетворил иск нижегородской исправительной женской колонии № 2 к участнице Pussy Riot Марии Алёхиной о защите деловой репутации. Мария Алёхина, отбыв срок в ИК-2, после освобождения в интервью одной из федеральных газет сетовала на рабские условия труда и плохое содержание женщин. Так ли это?

Как в пионерлагере

На первый взгляд исправительная колония № 2 напоминает пионерский лагерь времён советского прошлого: двухэтажные корпуса из белого кирпича, аккуратные газоны с цветами, информационные стенды, запах столовой. Правда, тишина на территории объясняется не тихим часом, а тем, что днём практически все женщины на работе. Согласно ст. 103 Уголовно-исполнительного кодекса РФ каждый осуждённый к лишению свободы обязан трудиться там, куда его определит администрация исправительных учреждений. Освобождены от этого инвалиды первой и второй групп и пенсионеры. Рабочий день семичасовой — с понедельника по пятницу. В субботу тоже положено работать, но уже 5 часов в день.

В ИК-2 трудятся на организованной здесь швейной фабрике. Фактически это производство полного цикла: от раскройки ткани до технического контроля готовых изделий. За колючей проволокой дамы шьют спецодежду для пожарных, МЧС , полиции, охотников и рыболовов, силовых структур. Обшивают и ГУФСИН.

Например, сотрудницы колонии, сопровождавшие журналистов, были в достаточно модных и добротно сшитых платьях из каталога готовой продукции.

Рабочие места заключённых расположены в обычных производственных цехах, где они кроят и шьют спецодежду. Процесс раскройки ткани практически полностью автоматизирован, швейные машины и отпаривательные установки тоже современные. По словам руководства колонии, на модернизацию оборудования ежегодно затрачивается около 1 млн руб.

«Работа на производстве сдельная — сколько сделал, столько получил, — рассказывает главный инженер ГУФСИН России по Нижегородской области Дмитрий Тарасов . — Ориентир — минимальная размер оплаты труда (в 2018 году — 11 163 руб.), но зарабатывают и больше этой суммы. Часть денег удерживает государство за содержание осуждённого. Кроме того, многие должны выплачивать по требованиям от пострадавшей стороны, выплачивают алименты несовершеннолетним детям».

Оставшиеся деньги можно тратить на себя. В колонии есть магазин с продуктами — даже с мороженым и колой. Это особенно важно для женщин, которых не балуют посылками с воли.

Если осуждённая по разным причинам не может шить, то работать всё равно придётся. На зоне руки нужны в столовой, на банно-прачечном комбинате, в доме ребёнка, клубе. Только ставка там не сдельная, а повременная.

За парту с удовольствием

Понятно, что готовыми швеями на зону женщины не прибывают. ИК-2 — исправительное учреждение для отбывающих первый срок. До вынесения приговора у каждой был свой род занятий. У многих его не было вообще. По действующим правилам, до того как заключённая приступит к работе, она должна пройти пятимесячный курс обучения профессии в расположенном на территории колонии ПТУ. Учат здесь на швею-мотористку и слесаря по ремонту швейного оборудования. Вторая специальность — более престижная. Она ценится и на зоне, и на воле.

«На слесаря по ремонту швейного оборудования мы учим практически единственные в России, — говорит преподаватель ПТУ Елена Воробьёва . — Чтобы научиться этой специальности, надо сесть. Ну это я шучу, конечно. Правда, даётся это дело в руки не всем — технически сложное. Учатся девочки весь день — 6 часов теории, 8 — практики. Для многих время учёбы — отдушина. Здесь их никто не называет заключёнными».

По окончании курса в ПТУ женщины получают диплом государственного образца без отметок, что его выдали в местах лишения свободы. Почему у многих после освобождения не получается адаптироваться к нормальной жизни, у сотрудников колонии однозначного ответа нет. Кто-то не работал до колонии, не хочет и после. Некоторые предпочитают вернуться к вредным привычкам — наркотикам, алкоголю. Кто старается, зарплату получают больше, чем в среднем по региону. Хорошая швея у работодателей нарасхват. Ценится и привычка сотрудниц к дисциплине и коллективной работе на результат.

А я здесь вышиваю

После рабочей смены заключённые отправляются в те самые двухэтажные корпуса, где проводят личное время. Длинная светлая комната уставлена железными койками, застеленными белыми простынями. По наблюдениям сотрудников колонии, некоторые дамы чистое постельное бельё видят здесь первый раз в жизни. Есть комната для отдыха с телевизором (смотрят в основном сериалы), комната для приёма пищи, туалетная комната с умывальниками. Помыться полностью и постирать личные вещи можно раз в неделю в банно-прачечном комплексе.

По закону раз в месяц заключённым полагается и гигиенический набор, но что-то женщинам передают близкие с воли, что-то они приобретают в местном магазине. Наряжаться на зоне запрещено. Форма одежды у всех стандартная. Выдается по прибытии на зону, меняется в связи с износом. А вот неярко краситься можно.

«Женщина всегда остается женщиной, — говорит заместитель начальника ИК-2 Ирина Арзамаскина. — На зоне и парикмахерская есть. Личные конфликты между заключёнными случаются — это общежитие, бытовые разногласия никто не отменял. Кому-то месяца достаточно, чтобы привыкнуть, а кто-то и за полгода адаптироваться не может».

У некоторых женщин на зоне открывается настоящий талант к рукоделию. Заняться им можно в свободное время.

Заключённая Анна Мухина здесь любит вышивать. Осуждена женщина на 9,5 лет за сбыт наркотиков. Признаётся, на что шла — знала, а вот срок такой большой получить не ожидала.

«Когда только посадили, я безумно боялась ехать в колонию, — вспоминает Анна. — В СИЗО слухи об этих местах ходили ужасные, но, приехав сюда, поняла: здесь жизнь не кончается. Конечно, скучаешь по воле. Там ждут муж, мама, дочь»

Анна на зоне родила второго ребёнка. После освобождения она надеется устроиться на работу — как-никак по образованию экономист. А ещё Анна говорит, что именно в этих стенах у людей появляется возможность переосмыслить своё прошлое и подумать над будущим.

Оказались вне времени

Член общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Нижегородской области Иван Жильцов:

«На мой взгляд, заключённым трудно устроиться на воле, потому что из зоны они выходят без какой-либо материальной «подушки», а на воле чаще всего их никто не ждёт. Кроме того, эти люди совершенно не готовы выходить в стремительно изменившийся мир. Человек, проживший в зоне какое-то время, остаётся в том времени, когда он лишался свободы. К тому же у заключённых абсолютно теряются все социальные навыки, а надо что-то готовить, где-то жить, платить за свет, воду и т. д.

О степени эффективности нашей уголовно-исполнительной системы красноречиво говорит процент рецидива — повторного совершения преступления и повторного попадания в колонии (причём, как правило, за более тяжкие преступления). Процент этот на порядок выше, чем в европейских странах. Я считаю. наша исправительная система не воспитывает и не ресоциализирует — она только наказывает и плодит преступников».

Языком цифр

774 женщины отбывают заключение в ИК-2. 37% заключённых совершили преступления против личности (убийство, тяжкий вред здоровью). около 38% — преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. 30-45 лет — средний возраст заключённых. 15 лет — максимальный срок, который отбывают заключённые в ИК-2.