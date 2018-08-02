Главврач перинатального центра в Савеловском Антон Оленев посетил роддом Боткинской больницы

Главный акушер Москвы Антон Оленев, возглавляющий перинатальный центр при ГКБ № 24, посетил с инспекцией родильный дом Боткинской больницы. Об этом рассказали в администрации учреждения здравоохранения.

— Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Департамента здравоохранения Москвы Антон Оленев побывал в роддоме Боткинской больницы. Он высоко оценил организацию работы всех служб роддома, а по некоторым опциям призвал брать с него пример, — пояснил представитель администрации.

Напомним, что в отделении патологии роддома организовано свободное посещение, по желанию будущие мамы и папы могут принять участие в программе «Партнерские роды».

Напомним адрес перинатального центра при ГКБ № 24: 4-й Вятский пер., д. 39. Адрес родильного дома при ГКБ им. Боткина: ул. 3-я Красногвардейская, д. 1. (мю)