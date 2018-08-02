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Главврач перинатального центра в Савеловском Антон Оленев посетил роддом Боткинской больницы
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Главврач перинатального центра в Савеловском Антон Оленев посетил роддом Боткинской больницы 

Управа района Савеловский города Москвы 27 минут назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
Главный акушер Москвы Антон Оленев, возглавляющий перинатальный центр при ГКБ № 24, посетил с инспекцией родильный дом Боткинской больницы. Об этом рассказали в администрации учреждения здравоохранения.
— Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Департамента здравоохранения Москвы Антон Оленев побывал в роддоме Боткинской больницы. Он высоко оценил организацию работы всех служб роддома, а по некоторым опциям призвал брать с него пример, — пояснил представитель администрации.
Напомним, что в отделении патологии роддома организовано свободное посещение, по желанию будущие мамы и папы могут принять участие в программе «Партнерские роды».
Напомним адрес перинатального центра при ГКБ № 24: 4-й Вятский пер., д. 39. Адрес родильного дома при ГКБ им. Боткина: ул. 3-я Красногвардейская, д. 1. (мю)
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