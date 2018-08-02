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Китайское госпитальное судно «Мирный ковчег» прибыло на Фиджи с дружественным визитом
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Китайское госпитальное судно «Мирный ковчег» прибыло на Фиджи с дружественным визитом 

ИА Синьхуа 28 минут назад
Сува, 2 августа /Синьхуа/ — В четверг по местному времени китайское госпитальное судно «Мирный ковчег», выполняющее задачу «Гармоничная миссия-2018», прибыло в порт Сувы, начав восьмидневный дружественный визит и предоставление бесплатных медицинских услуг местному населению. Это второй визит судна «Мирный ковчег» в страну после успешного визита на Фиджи в 2014 году, а также уже третья остановка в ходе «Гармоничной миссии-2018».
Судно «Мирный ковчег» прибыло к пристани Сувы около 10:00 утра по местному времени. Местные жители и администрация горячо приветствовали прибывшую команду судна.
Командующий ВС Фиджи встретился с командиром миссии и военнослужащими ВМС НОАК и устроил для них традиционную церемонию приветствия. —0—
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