Китайское госпитальное судно «Мирный ковчег» прибыло на Фиджи с дружественным визитом

Сува , 2 августа / Синьхуа / — В четверг по местному времени китайское госпитальное судно «Мирный ковчег», выполняющее задачу «Гармоничная миссия-2018», прибыло в порт Сувы, начав восьмидневный дружественный визит и предоставление бесплатных медицинских услуг местному населению. Это второй визит судна «Мирный ковчег» в страну после успешного визита на Фиджи в 2014 году, а также уже третья остановка в ходе «Гармоничной миссии-2018».

Судно «Мирный ковчег» прибыло к пристани Сувы около 10:00 утра по местному времени. Местные жители и администрация горячо приветствовали прибывшую команду судна.

Командующий ВС Фиджи встретился с командиром миссии и военнослужащими ВМС НОАК и устроил для них традиционную церемонию приветствия. —0—