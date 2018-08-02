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В Прикамье каждое пятое преступление подростки совершают в пьяном виде
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В Прикамье каждое пятое преступление подростки совершают в пьяном виде 

АиФ Пермь 27 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Преступность среди несовершеннолетних жителей региона падает, однако её уровень до сих пор остаётся несколько выше, чем в среднем по стране. Каждое пятое преступление подростки (как и взрослые) совершают под влиянием алкоголя.
«Всплеска подростковой преступности нет. Думаю, что за последние годы выстроилась система организации летнего досуга. Подростки отдыхают в лагерях, школьных и загородных, работают другие организации, где они могут провести время. Так как они заняты, то преступления они уже не совершают. Так что в последнее время ситуация меняется в лучшую сторону», — пояснил начальник ГУ МВД по Пермскому краю Михаил Давыдов.
За шесть месяцев 2018 года уровень подростковой преступности снизился на 25,1% (в общей сложности несовершеннолетние совершили 543 преступлений). Их удельный вес в общей массе — 4,5%. Это несколько выше чем в среднем по России (3,7%). Чаще всего ребята совершают имущественные преступления: кражи (60,8%), угоны (6,6%), грабежи 5,2%. Существенно снизилось участие подростков в незаконном обороте наркотиков. В целом, несовершеннолетних преступников стало меньше.
А вот несовершеннолетних жителей региона, которые сами пострадали от преступлений стало на 12,1% больше (1504 случаев). В основном — это неуплата алиментов. Каждое третье преступления связано с причинением насилия. В частности, Михаил Давыдов прокомментировал последний случай в Краснокамске, где 14-летняя девочка умерла от истощения.
«Пока нельзя сказать, кто именно виноват и что произошло. Что касается профилактической работы со стороны полиции, то скажу, что участковые руководствуются сигналами, которые поступают от школ, поликлиник, соседей. По этой ситуации никаких сигналов не было. В связи с этим есть вопросы, скорее, к тем, кто замечал, что с ребёнком что-то не так, но ничего не сделал», — сказал Михаил Давыдов.
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