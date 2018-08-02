Донавтовокзал проиграл очередной суд перевозчику на 2,6 млн рублей

Так, иск о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам перевозки был подан перевозчиком в июне 2018 года. Истец требовал взыскать с «Донавтовокзала» задолженность в размере 2,6 миллиона рублей за май 2018 года, а также проценты и неустойку.

В настоящее время в производстве Арбитражного суда Ростовской области также имеются еще четыре иска РТК к «Донавтовокзалу» на общую сумму более 6,4 миллиона рублей. Всего «Донавтовокзал» выступает в качестве ответчика в пяти исках, поданных с формулировкой «О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам перевозки». Общая сумма требований по ним составляет более 7,6 миллиона рублей. Среди компаний-истцов, в частности, фигурирует ООО «Новочеркасские пассажирские перевозки», ООО «Ростовская транспортная компания», а также Ассоциация работников транспорта и туризма. Кроме того, имеются сведения о двух исполнительных производствах на сумму 3,6 и 2,5 миллиона рублей.