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Донавтовокзал проиграл очередной суд перевозчику на 2,6 млн рублей
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Донавтовокзал проиграл очередной суд перевозчику на 2,6 млн рублей 

РЖД-Партнер 25 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
Так, иск о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам перевозки был подан перевозчиком в июне 2018 года. Истец требовал взыскать с «Донавтовокзала» задолженность в размере 2,6 миллиона рублей за май 2018 года, а также проценты и неустойку.
В настоящее время в производстве Арбитражного суда Ростовской области также имеются еще четыре иска РТК к «Донавтовокзалу» на общую сумму более 6,4 миллиона рублей. Всего «Донавтовокзал» выступает в качестве ответчика в пяти исках, поданных с формулировкой «О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам перевозки». Общая сумма требований по ним составляет более 7,6 миллиона рублей. Среди компаний-истцов, в частности, фигурирует ООО «Новочеркасские пассажирские перевозки», ООО «Ростовская транспортная компания», а также Ассоциация работников транспорта и туризма. Кроме того, имеются сведения о двух исполнительных производствах на сумму 3,6 и 2,5 миллиона рублей.
Напомним, что ранее Ассоциация работников транспорта и туризма предупредила о возможной отмене ряда рейсов из Ростова-на-Дону. «В адрес автовокзала неоднократно направлялись письма о приостановлении обслуживания рейсов по причине сложившейся сложной экономической ситуации и ввиду отсутствия обеспечения транспортных средств ГСМ и запасными частями. Уже прекращены рейсы в станицу Тацинскую, Белгород, Астрахань, Саратов и Харьков. Возобновление обслуживания этих маршрутов произойдет после погашения ПАО „Донавтовокзал“ задолженности», — говорится на сайте АРТТ.
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