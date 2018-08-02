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Жители Удмуртии увидят пик космического явления Персеиды с 9 по 13 августа
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Жители Удмуртии увидят пик космического явления Персеиды с 9 по 13 августа 

ИА «Сусанин» 29 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии увидят ежегодное космическое явление — Персеиды. Как сообщило ижевское астрономическое общество «ИжАстро» на странице во «Вконтакте», пик метеоритного потока придется на 9-13 августа.
Само же явление растянется до 24 августа.
«Как и большинство метеорных потоков, Персеиды образуются остатками «хвоста» периодической кометы 109P/Свифта-Туттля, которая была открыта летом 1862г, приближается к Земле лишь один раз в 135 лет, но через её хвост Земля проходит ежегодно», — объяснили астрологи причину явления.
Чтобы понаблюдать за потоком, общество ежегодно выезжают в поле под поселком Болгуры. Присоединиться к астрономам может любой желающий.
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