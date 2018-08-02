Жители Удмуртии увидят пик космического явления Персеиды с 9 по 13 августа

Ижевск. Удмуртия . Жители Удмуртии увидят ежегодное космическое явление — Персеиды. Как сообщило ижевское астрономическое общество «ИжАстро» на странице во «Вконтакте», пик метеоритного потока придется на 9-13 августа.

Само же явление растянется до 24 августа.

«Как и большинство метеорных потоков, Персеиды образуются остатками «хвоста» периодической кометы 109P/Свифта-Туттля, которая была открыта летом 1862г, приближается к Земле лишь один раз в 135 лет, но через её хвост Земля проходит ежегодно», — объяснили астрологи причину явления.

Чтобы понаблюдать за потоком, общество ежегодно выезжают в поле под поселком Болгуры. Присоединиться к астрономам может любой желающий.