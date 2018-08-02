Новички в городе. Эксперты — об ужесточении экзамена на водительские права

МВД предложило ужесточить экзамен на получение водительских прав. На новом экзамене, как отметили в Госавтоинспекции , больше времени будет уделяться практике. Законопроект предполагает объединение «площадки» и «города» в одну практическую часть, а также снятие запрета на учебную езду по автомагистралям.

Портал Москва 24 выяснил у экспертов, как нововведение отразится на ситуации на дорогах.

Президент «Гильдии автошкол России» Сергей Лобарев отметил, что относится к такой инициативе ГИБДД положительно.

"Мы считаем, что как и за рубежом, необходимо готовить не теоретиков, а практиков. И мы обеспокоены тем, что из 190 часов всего 17% времени уделяется практике вождения в реальных дорожных условиях. За рубежом никто во время экзаменов площадку не принимает. Основные навыки — это умение водителей управлять в транспортном потоке, уметь создавать безаварийные пространства вокруг автомобиля, прогнозировать во время вождения", — рассказал эксперт.

Он отметил, что основную опасность представляют начинающие водители во время практики вождения автомобиля, когда «они входят в поток». «Пока ГИБДД не создаст рабочую группу для взаимодействия с экспертами автошкол, тут порядка не будет. Программы, по которым мы обучаем, не отражают реалий сегодняшнего дня», — считает Лобарев.

Снижение качества подготовки Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева рассказала, что законопроект предполагает фактическое аннулирование одного из трех этапов экзамена.

По ее мнению, не имеет смысла превращать дороги в «испытательный автодром». Экзамен предполагает движение, в том числе, задним ходом, а поскольку подготовку проходят водители разных категорий автомобилей, это может создать аварийную ситуацию. «Это и автобусы, и грузовики, и автомобили с прицепами — тяжелые большие машины с прицепом в городе, движущиеся задним ходом в городе. Сложно на сегодняшний день это представить», — отмечает Шутылева.

Она подчеркнула, что после реформы, действующая с 2014 года, когда были введены новые программы, аварийность по вине начинающих водителей снизилась на 50% за три года.

"Зачем менять курс? Когда реформа дает настолько существенные плоды, цель предлагаемого реформирования совершенно не понятна. Документ еще будет обсуждаться, но пока смысл предлагаемого нововведения мы не видим", — заключила эксперт.

Евгения Маркова