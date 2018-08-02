Мэрия привлечет прокуратуру к борьбе с уличными торговцами

Масштабные проверки точек продажи товаров сомнительного качества начнутся в ближайшее время.

Рейды по противодействию несанкционированной торговли в Петрозаводске будут вестись совместно с работниками прокуратуры . Об этом сегодня сообщили в администрации города. Ранее к таким рейдам привлекались сотрудники МВД и ПМУП «Автоспецтранс».

Отмечается, что масштабные проверки точек продажи товаров сомнительного качества начнутся в ближайшее время. Решение было принято на совещании в прокуратуре Петрозаводска.

— На совещании отмечено, что в ходе комплексных проверок, которые начнутся в ближайшее время, особое внимание сотрудников надзорных, контролирующих и правоохранительных органов будет уделено местам несанкционированной торговли в центральном районе Петрозаводска,