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Мэрия привлечет прокуратуру к борьбе с уличными торговцами
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Мэрия привлечет прокуратуру к борьбе с уличными торговцами 

Карельские вести 1 час назад
Масштабные проверки точек продажи товаров сомнительного качества начнутся в ближайшее время.
Рейды по противодействию несанкционированной торговли в Петрозаводске будут вестись совместно с работниками прокуратуры. Об этом сегодня сообщили в администрации города. Ранее к таким рейдам привлекались сотрудники МВД и ПМУП «Автоспецтранс».
Отмечается, что масштабные проверки точек продажи товаров сомнительного качества начнутся в ближайшее время. Решение было принято на совещании в прокуратуре Петрозаводска.
— На совещании отмечено, что в ходе комплексных проверок, которые начнутся в ближайшее время, особое внимание сотрудников надзорных, контролирующих и правоохранительных органов будет уделено местам несанкционированной торговли в центральном районе Петрозаводска,
— сказала начальник отдела потребительского рынка Ольга Захарова.
По материалам: ptzgovorit.ru
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