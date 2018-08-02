Финский сыр по интернету

Фото nhknews.ru Владимирской транспортной прокуратурой найдены интернет-ресурсы, где можно было свободно купить продукты, запрещенные к ввозу на территорию Российской Федерации

На выявленных контентах предлагались к продаже сыры, молоко и молочная продукция из Финляндии . Напомню, что наши северные соседи ввели санкции в отношении России, в связи с чем ее продукция указами президента РФ Владимира Путина запрещена к реализации на территории России.

Транспортный прокурор обратился в суд с иском о признании данных сайтов запрещенными и попросил закрыть к ним доступ.