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Финский сыр по интернету
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Финский сыр по интернету 

ТВ-МИГ 33 минуты назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото nhknews.ru  Владимирской транспортной прокуратурой найдены интернет-ресурсы, где можно было свободно купить продукты, запрещенные к ввозу на территорию Российской Федерации.
На выявленных контентах предлагались к продаже сыры, молоко и молочная продукция из Финляндии. Напомню, что наши северные соседи ввели санкции в отношении России, в связи с чем ее продукция указами президента РФ Владимира Путина запрещена к реализации на территории России.
Транспортный прокурор обратился в суд с иском о признании данных сайтов запрещенными и попросил закрыть к ним доступ.
Октябрьский районный суд города Владимира согласился с доводами прокурора и удовлетворил его требования в полном объеме.
После вступления решения в законную силу судебное решение будет направлено в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в целях блокировки запрещенных сайтов.
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