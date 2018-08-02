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Курянам рассказали, какие дома оставят без света на следующей неделе
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Курянам рассказали, какие дома оставят без света на следующей неделе 

АиФ 30 минут назад
Фото: АиФ
С 6 по 10 августа из-за плановых работ в электрических сетях ОАО «Курские электрические сети» без света оставят жителей разных районов города.
Отключения ожидаются в Сеймском, Центральном и Железнодорожном округах. На следующей рабочей неделе света не будет:
с 9-00 до 17-00 на улице Аллейной, с 9-00 до 15-00 по адресам: ул. Серегина 14, 16, 16а; ул. Пигорева 19-23/6, 12-18; ул. Сумская 22-34, 34/2; ул. Ольшанского 21б; Магистральный проезд 7а, 9а, 11д.с 9-00 до 17-00 по адресам: ул. Чехова 43-73, 46а-74а.с 09-30 до 16-00 по адресам: ул. Жуковского 62-102, 59-125.
Также 8 августа с 13-30 до 16-00 свет отключат на ул. Союзная 71, ул. Республиканская 52, 52а, 52в, 54, 56, 60, 62.
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