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Дорожные вопросы решают сообща
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Дорожные вопросы решают сообща 

Вечерняя Москва 32 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Специалистам Центра организации дорожного движения (ЦОДД) задали несколько сотен вопросов на встречах глав районных управ с жителями в 11 округах города.
Москвичи проявляют большой интерес к встречам потому, что интересующий вопрос можно задать лично, без официального обращения. А значит, и ответ получить оперативнее. Хотя специалисты центра и на письменные обращения горожан реагируют в течение нескольких дней.
— Жители, которые много лет прожили в районе и ездят по одним и тем же маршрутам, знают о нехватке парковочных мест, обустройстве разворотов и так далее, — сказал заместитель руководителя ЦОДД Андрей Агафонов. — Обсуждение проблем помогает найти эффективные решения.
Некоторые предложения реализовываются оперативно. Другие выносятся на рассмотрение Окружной комиссии по безопасности дорожного движения.
Участие во встречах глав управ с населением ЦОДД принимает с февраля. Задать свой вопрос представителю центра может каждый. Также обратиться можно в электронную приемную Единого транспортного портала и по телефону Мосгортранса: (495) 539-54-54. Для встречи с координатором ЦОДД заявку необходимо отправить по адресу: koordinator-codd@transport.mos.ru.
ЦИФРА
66 встреч в префектурах округов и управах района прошли с участием представителей ЦОДД.
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