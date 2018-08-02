Во дворе на 4-й Новокузьминской отремонтировали качели

Работы по ремонту качели провели во дворе дома 13, корпус 1, на 4-й Новокузьминской улице в Рязанском районе. Неполадку устранили после сообщения местного жителя, который обратился на портал «Наш город».

После того как проблема была устранена, на сайте появился официальный ответ пользователю за подписью главы управы Рязанского района.

«Управа Рязанского района сообщает, что работы по ремонту элемента детского игрового комплекса выполнены. Фотоматериалы прилагаются», — говорится в ответе.

Напомним, портал «Наш город» был создан в 2011 году для эффективного взаимодействия между москвичами и органами исполнительной власти. Оставить там обращение может любой интернет-пользователь, пройдя несложную процедуру регистрации. (ис)