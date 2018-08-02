Почти 60 придорожных объектов привели в порядок в Подмосковье за неделю

Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области за неделю проверили свыше 150 километров полос отвода автомобильных дорог Подмосковья, по итогам проверки почти 60 объектов благоустройства и придорожных участков привели в норму, сообщила глава ведомства Татьяна Витушева

«В ходе проведения надзорных мероприятий инспекторами проверено более 120 объектов придорожной инфраструктуры Подмосковья. По итогам проверок приведено в надлежащее состояние 58 придорожных участков и объектов благоустройства», — сказала Витушева.

Витушева также добавила, что нарушителям выписано 19 предупреждений, а также наложены штрафы на сумму около 1 миллиона рублей.

По предписаниям, выданным инспекторами Госадмтехнадзора, приведены в надлежащее состояние 25 отрезков полос отвода автомобильных дорог, 18 остановочных павильонов общественного транспорта, девять информационных носителей, расположенных у дорог, и четыре объекта освещения.