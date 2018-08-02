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Почти 60 придорожных объектов привели в порядок в Подмосковье за неделю
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Почти 60 придорожных объектов привели в порядок в Подмосковье за неделю 

РИАМО 31 минуту назад
Фото: РИАМО
Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области за неделю проверили свыше 150 километров полос отвода автомобильных дорог Подмосковья, по итогам проверки почти 60 объектов благоустройства и придорожных участков привели в норму, сообщила глава ведомства Татьяна Витушева.
«В ходе проведения надзорных мероприятий инспекторами проверено более 120 объектов придорожной инфраструктуры Подмосковья. По итогам проверок приведено в надлежащее состояние 58 придорожных участков и объектов благоустройства», — сказала Витушева.
Витушева также добавила, что нарушителям выписано 19 предупреждений, а также наложены штрафы на сумму около 1 миллиона рублей.
По предписаниям, выданным инспекторами Госадмтехнадзора, приведены в надлежащее состояние 25 отрезков полос отвода автомобильных дорог, 18 остановочных павильонов общественного транспорта, девять информационных носителей, расположенных у дорог, и четыре объекта освещения.
По словам Витушевой, Госадмтехнадзор продолжит внимательно следить за ходом благоустройства подмосковных территорий, следуя посланию губернатора Московской области Андрея Воробьева — превращению области в регион комфортной жизни по программе «Наше Подмосковье».
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