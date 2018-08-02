Энтомолог рассказал, чем грозит столице увеличение численности бабочек

Жара — благоприятная среда для размножения бабочек. Их численность в Москве и области увеличилась почти в два раза. Энтомолог, доктор биологических наук Анатолий Захаров рассказал «Вечерней Москве», чем это может обернуться для столицы.

Идеальные условия для развития гусениц — палящее солнце и обилие влаги. Больше всего бабочек горожане будут наблюдать с августа.

— Чтобы гусенице развиться, ей нужно набрать определенную сумму температур, — сказал Анатолий Захаров. — Если этого не произошло, мы бы наблюдали их повышенную смертность. Когда наступает жаркое лето, мы видим большее количество конкретных видов бабочек, которые развиваются на конкретных растениях в конкретных местах. Они получают сумму температур раньше, поэтому и развиваются эффективнее.

Эксперты отмечают, что в этом году столичные жители будут наблюдать много бабочек вида адмирал. Она отличается темно-бурой окраской с ярко-красными полосами и белыми пятнами у вершины передних крыльев.

— Это бабочки, характерные для московского региона, — продолжает Анатолий Захаров. — Они очень красивые, многоцветные. Из-за своих крупных размеров бабочки адмирал хорошо заметны. Их можно будет увидеть на таких цветах, как, к примеру, раковая шейка, на лугах и полянах. В последние годы, когда лето в Москве было достаточно теплым, численность бабочек всегда увеличивалась. Поэтому ничего неожиданного сейчас не происходит.

Адмирал и другие бабочки, которые сейчас активно плодятся, урона людям и растениям не нанесут.

— Есть бабочки-вредители по определению. Будучи гусеницами, они поедают листья, хвою. Когда таких видов много, природе наносится ущерб. А от тех бабочек, которые плодятся сейчас, никакого вреда нет. Единственное, что от них можно получить, — это удовольствие от возможности за ними наблюдать. Это красивое зрелище, поверьте, — резюмировал энтомолог.