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ЕС запустил крупнейшую солнечную электростанцию в Газе
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ЕС запустил крупнейшую солнечную электростанцию в Газе 

ТАСС 33 минуты назад
БРЮССЕЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. Евросоюз объявил о введении в действие крупнейшей солнечной электростанции в секторе Газа, построенной на европейские деньги. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.
"На этой неделе Евросоюз ввел в действие крупнейшую солнечную электростанцию в Газе. Она будет производить до 0,5 МВт электричества в сутки, обеспечивая снабжение Южной станции по опреснению воды в Газе", — отмечает ЕК. Сейчас, по ее данным, эта опреснительная станция снабжает питьевой водой до 75 тыс. человек в провинциях Хан-Юнис и Рафах. После введения в действие нового источника энергии станция к 2020 году сможет обеспечить чистой водой до 250 тыс. человек.
Ранее пресс-служба минобороны Израиля сообщала, что министр Авигдор Либерман дал указание со 2 августа запретить на неопределенный срок поставки газа и топлива в сектор Газа в ответ на продолжение запусков горящих воздушных шаров для поджогов и провокаций столкновений на границе.
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