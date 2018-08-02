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С контрафактного алкоголя тоже можно получить вычеты по НДС
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С контрафактного алкоголя тоже можно получить вычеты по НДС 

Время бухгалтера 36 минут назад
Организация в январе 2016 года приобрела партию водки, заплатив за нее с НДС и получив счет-фактуру.
Поступивший на склад товар имел всю необходимую сопроводительную документацию. Каждая федеральная и акцизная марки на бутылках осматривались работниками склада и затем проверялась через ЕГАИС путем направления соответствующего запроса.
Затем произошла следующая цепочка событий.
Спустя 3 недели на склад явились сотрудники полиции и в рамках производства по административному делу изъяли всю партию водки как контрафактный алкоголь.
По истечении I квартала организация подала декларацию по НДС, заявив в ней вычет налога по данной партии водки.
Затем в отношении компании был составлен протокол по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ за участие в обороте этой незаконной продукции, на основании которого в октябре 2016 года компания по решению суда была оштрафована на 200 тыс. рублей с конфискацией всех бутылок.
По итогам камеральной проверки инспекция отказа в вычете, сославшись на то, что алкоголь изъят, и следовательно, он не может использоваться для налогооблагаемых операций.
Компания подала в суд и он признал отказ инспекции незаконным.
Судьи указали, что ни на момент приобретения алкоголя, ни на момент подачи налоговой декларации фирма не знала, что спорная алкогольная продукция является контрафактной и будет конфискована. При подаче декларации протокол по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ также еще не был составлен и отсутствовало решение суда о привлечении компании к ответственности.
Утверждение ИФНС, что данный алкоголь заведомо приобретался компанией не для осуществления облагаемых НДС операций, является голословным и бездоказательным.
Таким образом, у фирмы не возникло обязанности по восстановлению НДС в I квартале 2016 года. Следовательно, оспоренное решение ИФНС незаконно.
Указанная обязанность появилась у компании лишь позже в IV квартале 2016 года когда указанное решение суда о штрафе и конфискации вступило в силу.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного суда Северо-Западного округа от 12.07.2018 № Ф07-6773/2018
Документ включен в СПС «КонсультантПлюс»
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