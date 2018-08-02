Европейский суд постановил выплатить более 3 000 евро экс-вице-спикеру Гордумы Ижевска

Izhlife: последние новости

Реновация жилья и переход к прямой демократии: как прошла вторая встреча кандидатов на пост главы Ижевска

Очевидцев ДТП на границе с Пермским краем ищут в Удмуртии

Новый глава города и загранпаспорт за 5000 рублей: что ждет ижевчан в августе?