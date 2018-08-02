Европейский суд постановил выплатить более 3 000 евро экс-вице-спикеру Гордумы Ижевска 

Европейский суд по правам человека постановил Российскую Федерацию выплатить бывшему заместителю председателя Городской думы Ижевска 3 100 евро в качестве компенсации. Соответствующее решение ЕСПЧ опубликовал на своем сайте в деле Утимишев и другие против России.
Шаталов и другие граждане страны обратились в суд с просьбой о выплате неустойки в связи со слишком продолжительным нахождением под арестом в отсутствии какого-либо решения по их уголовному делу.
Напомним, Шаталова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере: хищении 22 млн руб. По делу в качестве обвиняемой проходит также его супруга Яна Кузнецова, экс-директор конно-спортивной школы Ижевска. Под стражей политик находится уже более 3 лет (задержан в июле 2015 г.). В апреле 2018 года его перевели под домашний арест.
На сайте ЕСПЧ говорится, заявки по этому делу доведены до сведения правительства России. Суд постановил выплатить экс-вице-спикеру ижевского парламента 3 100 евро. Уточняется, что в случае неуплаты этой суммы в течение трех месяцев будут начисляться проценты.
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