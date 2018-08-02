Более 25 тонн макулатуры собрали за год в Перми

Администрация Перми вместе с функциональными и территориальными органами за год собрала 25 тонн макулатуры. Как сообщает пресс-служба мэрии, активными участниками проекта стали ТСЖ «Юрша, 9», гимназия № 2, детский сад № 96, городская клиническая поликлиника № 4. По словам заместителя главы администрации города Сергея Романова, проектбыл предложен группой предприятий «ПЦБК». Чиновник напомнил, что тонна макулатуры сможет сохранить 24 дерева, а это уже серьезная помощь городу. Напомним, 2017 год был объявлен Годом экологии в России