Теплоэнергетики заменят почти 2 км тепломагистрали на улице Красной Армии в Курске

Работы по реконструкции магистральной тепловой сети по улице Красной Армии завершатся в сентябре

Александр Воронин. — В прошлом году мы переложили 800 м трубопровода, а в этом заменим почти 1800 м, — пояснил управляющий директор Курского филиала ПАО «Квадра»

С учётом замены компенсаторов, запорной арматуры и неподвижных опор общая стоимость реконструкции превысит 28 млн рублей.

На время работ будет приостановлена подача горячей воды по улице Овечкина, 21а, и улице Пионеров, 53. Кроме того, до завершения реконструкции будет закрыт проезд автотранспорта по улице Красной Армии на участке от улицы Бочарова до улицы Белинского.