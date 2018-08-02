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Теплоэнергетики заменят почти 2 км тепломагистрали на улице Красной Армии в Курске
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Теплоэнергетики заменят почти 2 км тепломагистрали на улице Красной Армии в Курске 

Курские известия 36 минут назад
Фото: Курские известия
Работы по реконструкции магистральной тепловой сети по улице Красной Армии завершатся в сентябре
— В прошлом году мы переложили 800 м трубопровода, а в этом заменим почти 1800 м, — пояснил управляющий директор Курского филиала ПАО «Квадра» Александр Воронин.
С учётом замены компенсаторов, запорной арматуры и неподвижных опор общая стоимость реконструкции превысит 28 млн рублей.
На время работ будет приостановлена подача горячей воды по улице Овечкина, 21а, и улице Пионеров, 53. Кроме того, до завершения реконструкции будет закрыт проезд автотранспорта по улице Красной Армии на участке от улицы Бочарова до улицы Белинского.
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