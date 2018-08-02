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Ремонт детских качелей выполнили на Коптевской улице
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Ремонт детских качелей выполнили на Коптевской улице 

Управа района Коптево города Москвы 41 минуту назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Во дворе дома 32а на Коптевской улице по просьбе местного жителя отремонтировали качели. Информация о том, что оплетка цепи малой архитектурной формы повреждена, ранее появилась на портале «Наш город».
После выполнения работ заявитель получил официальный ответ от руководства района. На ремонт ушли сутки.
«Сообщаем вам, что выполнены работы по замене защитной оплетки цепного подвеса качелей. Благодарим за обращение», — сказано в сообщении за подписью главы управы района Коптево Юрия Сугакова.
Напомним, портал «Наш город» создан для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. Оставить обращение может любой горожанин после регистрации. (мю)
Управа района Коптево города Москвы: последние новости
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