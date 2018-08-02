Ещё
Воронежские прокуроры получают около 55 тыс. обращений в год от предпринимателей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Воронежские прокуроры получают около 55 тыс. обращений в год от предпринимателей 

Вести Воронеж 41 минуту назад
Фото: Вести Воронеж
Какие проблемы волнуют бизнесменов?
55 тыс. обращений от предпринимателей — примерно столько за год рассматривают в прокуратуре Воронежской области. Самые важные вопросы и проблемы в сфере бизнеса с воронежцами обсудил прокурор области Николай Шишкин. Правда, как таковых бизнесменов пришло немного — в основном, руководители общественных объединений, чиновники, и сотрудники прокуратуры. Говорили об актуальных проблемах, с которыми сталкиваются предприниматели, к примеру, рост цен на бензин и на электроэнергию, доступность финансовых ресурсов и нехватка кадров — заказы в компаниях есть, а работников нет. Отдельно — выделяют проблему незаконного бизнеса: клиентов у тех, кто работает «по-белому» часто отнимают предприниматели, работающие неофициально. — Мы видим свою задачу как координаторов деятельности правоохранительных контролирующих органов, чтобы, то, что прописано законом — исполнялось. И не более того. Чтобы не чинились дополнительные препятствия в деятельности предпринимателей на уровне муниципальном, чтобы не чинились они на уровне города, — подчеркнул прокурор Воронежской области Николай Шишкин.
Вести Воронеж: последние новости
Экс-глава областного департамента архитектуры Марина Ракова вернулась в Воронеж В Воронежской области на трассе М-4 «Дон» обеспечат качественную мобильную связь Новшества для водителей и путешественников. Что изменится в России с августа 2018 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия предупредила Армению о серьезном наказании212
Умер Юрий Мартынов9
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью766
Умер Юрий Мартынов4
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор178
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:08
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Оружие Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
02:16
В ДНР отреагировали на сообщения о «сотнях россиян в застенках»
В мире
00:59
Жуков рассказал о болезни
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение