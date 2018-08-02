Воронежские прокуроры получают около 55 тыс. обращений в год от предпринимателей 

Какие проблемы волнуют бизнесменов?
55 тыс. обращений от предпринимателей — примерно столько за год рассматривают в прокуратуре Воронежской области. Самые важные вопросы и проблемы в сфере бизнеса с воронежцами обсудил прокурор области Николай Шишкин. Правда, как таковых бизнесменов пришло немного — в основном, руководители общественных объединений, чиновники, и сотрудники прокуратуры. Говорили об актуальных проблемах, с которыми сталкиваются предприниматели, к примеру, рост цен на бензин и на электроэнергию, доступность финансовых ресурсов и нехватка кадров — заказы в компаниях есть, а работников нет. Отдельно — выделяют проблему незаконного бизнеса: клиентов у тех, кто работает «по-белому» часто отнимают предприниматели, работающие неофициально. — Мы видим свою задачу как координаторов деятельности правоохранительных контролирующих органов, чтобы, то, что прописано законом — исполнялось. И не более того. Чтобы не чинились дополнительные препятствия в деятельности предпринимателей на уровне муниципальном, чтобы не чинились они на уровне города, — подчеркнул прокурор Воронежской области Николай Шишкин.