Во дворах в районе Преображенское кладут новый асфальт 

В летний период «Жилищником» района Преображенское было взято в работу несколько десятков преображенских дворов.
Всего по утвержденному плану новый асфальт будет уложен на 37 дворовых территориях.
Как прокомментировала заместитель руководителя ГБУ «Жилищник» по благоустройству Ольга Сяткина, к настоящему моменту уже выполнен значительный объем работ. Она уточнила, что были заасфальтированы 26 дворов, завершенную работу комиссия приняла без каких-либо замечаний. В состав комиссии вошли муниципальные депутаты и члены советов многоквартирных домов.
В остальных одиннадцати дворах дороги будут отремонтированы до конца августа.
Также сообщается, что рабочими ГБУ «Автомобильные дороги ВАО» был выполнен капитальный ремонт дорог на Богородском Валу, на М. Черкизовской улице и улице Буженинова.