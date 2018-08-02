Во дворах в районе Преображенское кладут новый асфальт

В летний период «Жилищником» района Преображенское было взято в работу несколько десятков преображенских дворов.

Всего по утвержденному плану новый асфальт будет уложен на 37 дворовых территориях.

Как прокомментировала заместитель руководителя ГБУ «Жилищник» по благоустройству Ольга Сяткина, к настоящему моменту уже выполнен значительный объем работ. Она уточнила, что были заасфальтированы 26 дворов, завершенную работу комиссия приняла без каких-либо замечаний. В состав комиссии вошли муниципальные депутаты и члены советов многоквартирных домов.

В остальных одиннадцати дворах дороги будут отремонтированы до конца августа.