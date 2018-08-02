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Из-за репетиции парада 4 августа в Курске перекроют движение
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Из-за репетиции парада 4 августа в Курске перекроют движение 

Курские известия 43 минуты назад
Фото: Курские известия
С 4.00 до 7.00 в районе мемориального комплекса «Курская дуга» состоится ночная тренировка части механизированной колонны
Как сообщалось ранее, масштабный парад, приуроченный к празднованию 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве, пройдёт 23 августа.
На время тренировки по проспектуту Победы на участке от здания ГИБДД (ул. К. Маркса, 101) до ТЦ «Триумф» будет закрыто движение автомобильного и электротранспорта (троллейбусы №№ 1, 8).
Движение автотранспорта со стороны посёлка Северный в сторону центра города будет организовано через улицы Фестивальную и Светлую с выездом на улицу Карла Маркса.
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