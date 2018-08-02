Ученые заявили об угрозе вымирания мадагаскарских лемуров

ЛОНДОН, 2 августа. / ТАСС /. Большинство всех существующих в мире лемуров находится на грани исчезновения. Как передает вещательная корпорация Би-би-си, к такому выводу пришли экологи из Международного союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП).

По оценке специалистов, из 111 видов и подвидов лемуров 105 находятся на грани исчезновения. «Это свидетельствует об очень высокой степени риска вымирания уникальных обитателей Мадагаскара и говорит о наличии серьезных опасностей для сохранения биологического разнообразия острова в целом», — отмечает Расс Миттермейер, возглавляющий группу специалистов МСОП по приматам.

Основной причиной возможного исчезновения лемуров экологи называют уничтожение среды обитания этих приматов, вызванное незаконной вырубкой лесов, производством древесного угля и добычей полезных ископаемых. Кроме того, нелегальная охота и торговля дикими животными также оказывают непосредственное влияние на сокращение их численности. По словам профессора Кристофа Швитцера из Бристольского зоологического общества в Великобритании, браконьерство на Мадагаскаре достигло невиданных за последние 15 лет масштабов.

Одним из видов, классифицированных МСОП как «критически угрожаемый», является северный тонкотелый лемур. Из представителей данного вида на острове осталось всего 50 особей, говорится в заявлении МСОП. Как указывают специалисты по защите окружающей среды, мадагаскарских лемуров может спасти экотуризм. Средства, вырученные от привлечения дополнительного числа туристов, предполагается направить на проекты по сохранению естественной среды обитания животных.

Лемуры относятся к отряду приматов, обитающих в западной и южной частях острова Мадагаскар, который часто называют «островом лемуров». У них длинный пушистый хвост, густой волосяной покров, удлиненная мордочка и крупные близко посаженные глаза. В настоящее время в мире существует более 100 видов лемуров. Почти все они находятся на грани исчезновения и занесены в Красную книгу МСОП.