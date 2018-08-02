Чиновник из «белого дома» брал откаты

Фото penzavzglyad.ru Октябрьский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего специалиста отдела обеспечения безопасности областной администрации Р., который обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере.

Судом и следствием установлено, что в начале июля 2016 года Р. вышел на гендиректора одного из ЧОПов города Владимира и сообщил ему о своей высокой должности (зам. начальника «Управления административными зданиями администрации Владимирской области »). Мошенник обещал руководителю охранного предприятия покровительство и содействие ЧОПу в заключение договоров с «белым домом» на охрану объектов обладминистрации.

И, действительно, было заключено более десятка договоров на оказание услуг охраны по цене, вдвое выше рыночной. Сумма отката составляла 50% от суммы договоров. В результате, на протяжении полугода — с июля по декабрь 2016 года — хитрый чиновник получил «откаты» на сумму более полмиллиона рублей!

Распоряжался шальными деньгами чиновник по своему усмотрению. Правда, когда его повязали полицейские, Р. полностью признал свою вину и возместил весь нанесенный ущерб. Видимо, это сыграло свою роль, и судья оставил мошенника на свободе. Р. отделался штрафом в размере 300 тысяч рублей, ну и, понятно дело, потерял хорошую работу.