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Горожане заметили разрушение лавок на бульваре Рахова
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Горожане заметили разрушение лавок на бульваре Рахова 

Свободные новости 43 минуты назад
Фото: Свободные новости
Лавки, установленные при благоустройстве бульвара по улице Рахова в Саратове, разваливаются. Об этом в группе в Facebook «Говорит Саратов» написала пользователь Юлия Федина.
«Новые крутые лавки на супербульваре Рахова потрескались и начали разваливаться. Это не вандалы, разлом как раз на месте брака», — сообщила она и указала, что мусорные урны на пешеходной зоне также разваливаются.
Напомним, создание комфортной рекреационной зоны на улице Рахова происходит с трудом. Жители жалуются на невыносимую жару в прогулочной зоне из-за неудачной опиловки. «Мавританский газон», засеянный этой весной, не удовлетворил своим видом губернатора Валерия Радаева; он назвал его «позором» и велел скосить. Иногда элементы благоустройства на пешеходной зоне улицы страдают от вандалов.
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