Горожане заметили разрушение лавок на бульваре Рахова

Лавки, установленные при благоустройстве бульвара по улице Рахова в Саратове , разваливаются. Об этом в группе в Facebook «Говорит Саратов» написала пользователь Юлия Федина.

«Новые крутые лавки на супербульваре Рахова потрескались и начали разваливаться. Это не вандалы, разлом как раз на месте брака», — сообщила она и указала, что мусорные урны на пешеходной зоне также разваливаются.