Хоккейную площадку на Нарвской улице привели в порядок

По просьбе местных жителей коммунальщики обновили хоккейную площадку по адресу Нарвская улица, дом 11, корпус 4. Москвичи обратили внимание на то, что спортивная зона нуждается в покраске и уборке — об этом они сообщили на портал «Наш город».

Работы были выполнены в течение трех суток, а заявители получили официальный ответ от руководства района.

«Сообщаю, что работы по восстановлению хоккейной площадки и работы по уборке территории выполнены», — говорится в сообщении за подписью главы управы Войковского района Ларисы Осиповой.

Напомним, портал «Наш город» создан для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. Оставить обращение может любой горожанин после регистрации. (мю)