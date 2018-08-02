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Хоккейную площадку на Нарвской улице привели в порядок
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Хоккейную площадку на Нарвской улице привели в порядок 

Управа района Войковский 47 минут назад
Фото: Управа района Войковский
По просьбе местных жителей коммунальщики обновили хоккейную площадку по адресу Нарвская улица, дом 11, корпус 4. Москвичи обратили внимание на то, что спортивная зона нуждается в покраске и уборке — об этом они сообщили на портал «Наш город».
Работы были выполнены в течение трех суток, а заявители получили официальный ответ от руководства района.
«Сообщаю, что работы по восстановлению хоккейной площадки и работы по уборке территории выполнены», — говорится в сообщении за подписью главы управы Войковского района Ларисы Осиповой.
Напомним, портал «Наш город» создан для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. Оставить обращение может любой горожанин после регистрации. (мю)
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