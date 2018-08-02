Эвелина Бледанс вслед за Пугачевой примерила мини-шортики

После того, как Алла Борисовна появилась на публике в джинсовых мини-шортиках, звезды отечественного шоу-бизнеса бросились к стилистам за помощью в поисках похожего одеяния. Будучи законодательницей мод супруга, телеведущего Максима Галкина ввела в гардероб российских артистов джинсу.

Не отстает от Аллы Пугачевой и 50-летняя Валерия, которая может дать фору даже юным исполнительницам. Ведущая программы «Человек-невидимка» Эвелина Бледанс в свои 49 лет также примерила шортики с бахромой и простую белую майку. Образ светской львицы получился не только стильным, но и молодежным.

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50-летняя Валерия вслед за Пугачевой примерила мини-шортыПевица показала роскошную фигуру и стройные ножки.

«Какие ножки!», «О чем думал Семин, когда ушел из семьи?!» — задались вопросом поклонники Бледанс, вспомнив о бывшем муже телеведущей, от которого она родила «солнечного» сына Сему.

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Алла Пугачева с дочкой Лизой позируют в летних нарядах (Фото: Instagram)

к Слову, ни для кого не секрет, что за последний год Алла Пугачева скинула 15 килограммов. Не забывает о правильном питании и йоге и Валерия, которая даже в отпуске тренируется на свежем воздухе.