Суд открыл финуправляющему доступ к домам и квартирам Тельмана Исмаилова

Как следует из опубликованного в картотеке арбитражных дел определения, суд удовлетворил соответствующее ходатайство Кубелуна. В судебном акте перечислено имущество, доступ к которому санкционировал суд, — две квартиры на Кутузовском проспекте в Москве (пяти— и шестикомнатная), двухкомнатная квартира в поселке Заречье Одинцовского района, два жилых дома в Апрелевке , жилой дом в Сколково (Одинцовский район), четыре земельных участка (три — в Апрелевке, один — в Сколково) и газопровод высокого и низкого давления в Апрелевке.

Суд указал, что доступ к имуществу должен быть предоставлен «без ограничения по времени, для проведения любых необходимых мероприятий, в том числе по осмотру, составлению описи и фиксации с помощью средств фото— и видеосъемки имущества, по инвентаризации, оценке и при проведении мероприятий по торгам в отношении имущества».

Как подчеркивается в определении суда, доступ может быть осуществлен «путем вскрытия дверей, замков и иных запирающих устройств препятствующих законному доступу в помещения и на территорию земельных участков, а также сейфов и аналогичных устройств, находящихся в помещениях».