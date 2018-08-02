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Суд открыл финуправляющему доступ к домам и квартирам Тельмана Исмаилова
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Суд открыл финуправляющему доступ к домам и квартирам Тельмана Исмаилова 

РИА Недвижимость 52 минуты назад
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Московской области обязал бывшего владельца Черкизовского рынка бизнесмена Тельмана Исмаилова обеспечить финансовому управляющему Валерию Кубелуну полный доступ к своему недвижимому имуществу — квартирам, домам и земельным участкам.
Как следует из опубликованного в картотеке арбитражных дел определения, суд удовлетворил соответствующее ходатайство Кубелуна. В судебном акте перечислено имущество, доступ к которому санкционировал суд, — две квартиры на Кутузовском проспекте в Москве (пяти— и шестикомнатная), двухкомнатная квартира в поселке Заречье Одинцовского района, два жилых дома в Апрелевке, жилой дом в Сколково (Одинцовский район), четыре земельных участка (три — в Апрелевке, один — в Сколково) и газопровод высокого и низкого давления в Апрелевке.
Суд указал, что доступ к имуществу должен быть предоставлен «без ограничения по времени, для проведения любых необходимых мероприятий, в том числе по осмотру, составлению описи и фиксации с помощью средств фото— и видеосъемки имущества, по инвентаризации, оценке и при проведении мероприятий по торгам в отношении имущества».
Как подчеркивается в определении суда, доступ может быть осуществлен «путем вскрытия дверей, замков и иных запирающих устройств препятствующих законному доступу в помещения и на территорию земельных участков, а также сейфов и аналогичных устройств, находящихся в помещениях».
Подмосковный арбитраж в марте 2017 года признал Исмаилова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Суд утвердил финансовым управляющим должника Кубелуна. Первую процедуру банкротства Исмаилова — реструктуризацию долгов — суд в августе 2016 года ввел по заявлению БМ-Банка, входящего в группу ВТБ. В ноябре Басманный суд Москвы заочно арестовал Исмаилова по делу об организации двух убийств, он объявлен в международный розыск.
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