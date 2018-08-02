Урожай зерновых в Подмосковье превысил показатели прошлого года

Урожайность зерновых и зернобобовых культур в Мособласти выросла по сравнению с прошлым годом, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин . Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 2 августа.

По словам министра, к настоящему моменты аграрии убрали зерно с площади более шести тысяч гектаров, урожайность составила 31,4 центнера с гектара.

«Погода — это тот фактор, от которого аграрии зависят на все сто процентов. Но жара никак не повлияла на урожай и ход его уборки в Московской области . Наоборот, такая температура благоприятно сказывается на уборочной кампании», — отметил Разин.

По его словам, в семи муниципальных образованиях уже начата активная уборка урожая.

В октябре прошлого года Андрей Разин сообщил, что подмосковные аграрии собрали рекордный урожай зерна, превысив план в 425 тысяч тонн.