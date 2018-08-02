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Урожай зерновых в Подмосковье превысил показатели прошлого года
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Урожай зерновых в Подмосковье превысил показатели прошлого года 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Урожайность зерновых и зернобобовых культур в Мособласти выросла по сравнению с прошлым годом, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 2 августа.
По словам министра, к настоящему моменты аграрии убрали зерно с площади более шести тысяч гектаров, урожайность составила 31,4 центнера с гектара.
«Погода — это тот фактор, от которого аграрии зависят на все сто процентов. Но жара никак не повлияла на урожай и ход его уборки в Московской области. Наоборот, такая температура благоприятно сказывается на уборочной кампании», — отметил Разин.
По его словам, в семи муниципальных образованиях уже начата активная уборка урожая.
В октябре прошлого года Андрей Разин сообщил, что подмосковные аграрии собрали рекордный урожай зерна, превысив план в 425 тысяч тонн.
Власти Московской области уделяют большое внимание развитию сельского хозяйства, каждый год бюджетные вливания в эту отрасль увеличиваются на двадцать процентов. Губернатор Андрей Воробьев неоднократно отмечал успехи местных аграриев. По его словам, сельское хозяйство является приоритетным направлением в развитии экономики региона. Он подчеркнул, что за последние несколько лет многие земельные участки были вновь введены в оборот.
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