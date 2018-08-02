Более 400 пассажиров купили карту‑брелок «Тройка» в стиле «Аэроэкспресс» в июле

За июль более 400 пассажиров купили карту «Тройка» в формате брелока с нанесенным фирменным стилем «Аэроэкспресс», брелоком можно воспользоваться для оплаты проезда или прохода в места культуры и отдыха, говорится в сообщении пресс-службы ООО «Аэроэкспресс».

«Красные брелоки с логотипами «Аэроэкспресс» и «Тройки» в июле приобрели 430 пассажиров», — говорится в сообщении.

Брелоки, выполненные в фирменном дизайне компании «Аэроэкспресс», с функцией транспортной карты «Тройка» были выпущены лимитированным тиражом и поступили в продажу 2 июля. Стоимость брелока составила 300 рублей.

Брелоки с чипом транспортной карты позволяют оплатить проезд в подземном и наземном общественном транспорте, проход в места культуры и отдыха, а также некоторые городские сервисы и услуги.