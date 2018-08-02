В Саратове неподалеку от Арбитражного суда обнаружили кусты дикорастущей конопли

Жители областного центра обнаружили неподалеку от Бабушкиного взвоза заросли дикорастущей конопли. Буквально в 20 метрах от указанной рощи расположен Арбитражный суд Саратовской области . Об этом ранее сообщил «Версия Саратов » со ссылкой на сообщения читателей.

Многие пользователи Сети уже поделились своими искрометными комментариями на предмет работы областных судей. Многие из них в шутку предположили, что большинство судебных решений, по-видимому, принимаются в нирване. Кто-то предложил «судить» служителей Фемиды за незаконное выращивание однолетних.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мурманской области у полицейского нашли 100 кустов конопли. Известно, что он выращивал и хранил у себя растения на протяжении последних трех лет.

Фото:pixabay.com