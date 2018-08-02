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В Саратове неподалеку от Арбитражного суда обнаружили кусты дикорастущей конопли
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В Саратове неподалеку от Арбитражного суда обнаружили кусты дикорастущей конопли 

РИА «ФедералПресс» 49 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Жители областного центра обнаружили неподалеку от Бабушкиного взвоза заросли дикорастущей конопли. Буквально в 20 метрах от указанной рощи расположен Арбитражный суд Саратовской области. Об этом ранее сообщил «Версия Саратов» со ссылкой на сообщения читателей.
Многие пользователи Сети уже поделились своими искрометными комментариями на предмет работы областных судей. Многие из них в шутку предположили, что большинство судебных решений, по-видимому, принимаются в нирване. Кто-то предложил «судить» служителей Фемиды за незаконное выращивание однолетних.
Напомним, ранее сообщалось, что в Мурманской области у полицейского нашли 100 кустов конопли. Известно, что он выращивал и хранил у себя растения на протяжении последних трех лет.
Фото:pixabay.com
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