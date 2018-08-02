Apple попытается убрать спам в iMessage из-за критики китайцев

Apple попытается убрать спам в iMessage из-за критики китайцевЗа последние несколько дней китайские СМИ начали активно критиковать Apple за спам в iMessage и политику App Store.

Reuters сообщает, что разрабатывает «передовые технологии» для автоматической идентификации нежелательных сообщений и блокировки аккаунтов спамщиков.

И если у нас подобные сообщения не так сильно распространены, то в Азии буквально страдают от этой проблемы. Китайские регуляторы уже активно занимаются вопросом спама, но они никак не могут контролировать подобные сообщения в зашифрованном iMessage.

Предполагается, что Apple работает над решением на уровне машинного обучения, а также сотрудничает с китайскими операторами связи. Правда, о сроках релиза соответствующего обновления пока не сообщается.