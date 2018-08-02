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Apple попытается убрать спам в iMessage из-за критики китайцев
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Apple попытается убрать спам в iMessage из-за критики китайцев 

iPhones.ru 50 минут назад
Фото: iPhones.ru
Apple попытается убрать спам в iMessage из-за критики китайцевЗа последние несколько дней китайские СМИ начали активно критиковать Apple за спам в iMessage и политику App Store.
Reuters сообщает, что разрабатывает «передовые технологии» для автоматической идентификации нежелательных сообщений и блокировки аккаунтов спамщиков.
И если у нас подобные сообщения не так сильно распространены, то в Азии буквально страдают от этой проблемы. Китайские регуляторы уже активно занимаются вопросом спама, но они никак не могут контролировать подобные сообщения в зашифрованном iMessage.
Предполагается, что Apple работает над решением на уровне машинного обучения, а также сотрудничает с китайскими операторами связи. Правда, о сроках релиза соответствующего обновления пока не сообщается.
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