В Югре стали известны сроки сезонной охоты на боровую и водоплавающую дичь

Общие сроки весенней охоты на боровую и водоплавающую дичь на территории Югры в 2018 году утверждены.

Начальник управления по использованию объектов животного мира департамента недропользования и природных ресурсов Югры Николай Колегов рассказал: «Согласно приказу министерства природы РФ №512, сезон охоты отрывается с третьей субботы августа и продлится до конца года».

Таким образом в Ханты-Мансийском автономном округе охота на водоплавающую дичь открывается 18 августа и продлится до 31 декабря. На боровую дичь — также откроется с 18 августа — до 29 февраля.

Точные сроки и параметры охоты определяются постановлением главы Субъекта Федерации для каждого региона и могут меняться из года в год в зависимости от погодных и иных условий.

Найти необходимую информацию охотники смогут на сайте Департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО — Югры.