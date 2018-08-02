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В Югре стали известны сроки сезонной охоты на боровую и водоплавающую дичь
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В Югре стали известны сроки сезонной охоты на боровую и водоплавающую дичь 

АиФ Югра 51 минуту назад
Фото: АиФ Югра
Общие сроки весенней охоты на боровую и водоплавающую дичь на территории Югры в 2018 году утверждены.
Начальник управления по использованию объектов животного мира департамента недропользования и природных ресурсов Югры Николай Колегов рассказал: «Согласно приказу министерства природы РФ №512, сезон охоты отрывается с третьей субботы августа и продлится до конца года».
Таким образом в Ханты-Мансийском автономном округе охота на водоплавающую дичь открывается 18 августа и продлится до 31 декабря. На боровую дичь — также откроется с 18 августа — до 29 февраля.
Точные сроки и параметры охоты определяются постановлением главы Субъекта Федерации для каждого региона и могут меняться из года в год в зависимости от погодных и иных условий.
Найти необходимую информацию охотники смогут на сайте Департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО — Югры.
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