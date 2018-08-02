Ещё
Сергей Филонов надеется, что сын пойдет по его стопам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сергей Филонов надеется, что сын пойдет по его стопам 

Вечерняя Москва 55 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Заместитель начальника отдела по ремонту подвижного состава Сергей Филонов рассказал «Вечерке», за что получает благодарности от пассажиров метро.
— Помните свой первый день работы в метро?
— Это было в 2009 году, я устроился в депо «Измайлово» электромонтером. Сразу почувствовал разницу: когда стоишь на платформе, поезда не кажутся такими огромными, а когда сам идешь по депо, сразу осознаешь масштаб. Тогда я и понял, что эта работа мне по душе. Дальше повышал квалификацию, затем пошел на учебу в Московский государственный университет путей сообщения, который окончил в 2016 году. Буквально месяц назад мне предложили должность, которую я сейчас и занимаю.
— Вы обслуживаете огромное количество вагонов. Как уследить за каждым?
— Это система, отлаженная годами. По графику ремонта составы заходят в депо. Там их осматривают техники, они следят за состоянием всех систем. Метрополитен растет, а качество обслуживания составов остается на высоком уровне. Плюс у нас идет обновление парка, активно внедряются поезда «Москва». Мы, кстати, часто получаем благодарности от пассажиров — например, за установленные там USB-розетки и показ матчей чемпионата мира по футболу на мониторах в вагонах.
— Ваши коллеги упоминали, что вы в своей семье не единственный сотрудник метро. Кто еще работает вместе с вами?
— Сначала в метро работал отец, сейчас он машинист-инструктор в депо «Измайлово». Затем сюда устроилась мама, теперь здесь трудятся мои сестра и жена. Подрастает сынишка, я был бы не против, если он решит пойти по нашим стопам. Объяснить наш выбор просто: хорошие перспективы и карьерный рост.
СПРАВКА
Отдел по ремонту подвижного состава обеспечивает контроль качества перевозки и следит за безопасностью содержания поездов. Специалисты проводят техосмотр составов и следят за их чистотой. В настоящее время в метро эксплуатируется более 5500 вагонов.
Вечерняя Москва: последние новости
Тимати и Егора Крида оштрафовали за нарушение общественного порядка Столичные фонтаны будут работать на День ВДВ Павел Воля, Ольга Бузова и Екатерина Варнава и другие звезды «пофестивалили» всласть
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия предупредила Армению о серьезном наказании219
Умер Юрий Мартынов9
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью766
Умер Юрий Мартынов4
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор179
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:08
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Оружие Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
02:16
В ДНР отреагировали на сообщения о «сотнях россиян в застенках»
В мире
00:59
Жуков рассказал о болезни
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение