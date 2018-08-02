Сергей Филонов надеется, что сын пойдет по его стопам

Заместитель начальника отдела по ремонту подвижного состава Сергей Филонов рассказал «Вечерке», за что получает благодарности от пассажиров метро.

— Помните свой первый день работы в метро?

— Это было в 2009 году, я устроился в депо «Измайлово» электромонтером. Сразу почувствовал разницу: когда стоишь на платформе, поезда не кажутся такими огромными, а когда сам идешь по депо, сразу осознаешь масштаб. Тогда я и понял, что эта работа мне по душе. Дальше повышал квалификацию, затем пошел на учебу в Московский государственный университет путей сообщения, который окончил в 2016 году. Буквально месяц назад мне предложили должность, которую я сейчас и занимаю.

— Вы обслуживаете огромное количество вагонов. Как уследить за каждым?

— Это система, отлаженная годами. По графику ремонта составы заходят в депо. Там их осматривают техники, они следят за состоянием всех систем. Метрополитен растет, а качество обслуживания составов остается на высоком уровне. Плюс у нас идет обновление парка, активно внедряются поезда «Москва». Мы, кстати, часто получаем благодарности от пассажиров — например, за установленные там USB-розетки и показ матчей чемпионата мира по футболу на мониторах в вагонах.

— Ваши коллеги упоминали, что вы в своей семье не единственный сотрудник метро. Кто еще работает вместе с вами?

— Сначала в метро работал отец, сейчас он машинист-инструктор в депо «Измайлово». Затем сюда устроилась мама, теперь здесь трудятся мои сестра и жена. Подрастает сынишка, я был бы не против, если он решит пойти по нашим стопам. Объяснить наш выбор просто: хорошие перспективы и карьерный рост.

СПРАВКА

Отдел по ремонту подвижного состава обеспечивает контроль качества перевозки и следит за безопасностью содержания поездов. Специалисты проводят техосмотр составов и следят за их чистотой. В настоящее время в метро эксплуатируется более 5500 вагонов.