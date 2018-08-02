В Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара улучшится теплоснабжение

В новом отопительном сезоне котельная, расположенная по ул. им. Генерала Трошева, станет в полтора раза мощнее

В Восточно-Кругликовском мкр Краснодара улучшится теплоснабжение.

В новом отопительном сезоне котельная, расположенная по ул. им. Генерала Трошева, 22, станет в полтора раза мощнее. Здесь запустят вторую очередь. Это значит, что повысится качество теплоснабжения Московского и Восточно-Кругликовского микрорайонов и центра Краснодара. На выездном совещании глава города Евгений Первышов обсудил сроки завершения работ. во время выездного совещания обсудил глава Краснодара Евгений Первышов.

«Микрорайон стремительно развивается, поэтому необходимо было увеличить производительность котельной на этой территории города. С реализацией проекта улучшится система теплоснабжения Краснодара в целом, появится запас мощности, повысится надежность работы даже в сильные морозы», — сказал Евгений Первышов.

После пуска второй очереди мощность котельной БМК-250 она в отопительный период сможет обеспечивать теплом около 300 многоквартирных домов в Восточно-Кругликовском и Московском микрорайонах, прилегающих жилых массивах.

«Уже реализуется заказ на проектирование и устройство фундаментов третьей очереди. Эти работы планируется выполнить к октябрю 2018 года», —рассказал главный инженер АО «Краснодартеплосеть» Николай Черкашин.

Он уточнил, что после установки ещё двух котлов котельная выйдет на полную проектную мощность в 250 Гкал/час. Она войдет в тройку самых мощных в стране в 2019 году.

«Всего АО «Краснодартеплосеть» обслуживает в столице Кубани 10 котельных общей мощностью почти 315 Гкал/час, 39 котлоагрегатов, 17 центральных тепловых пунктов, 104 км тепловых сетей, — сообщает пресс-служба города.

Напомним, Первышов рассказал краснодарцам о строительстве ливневки в Музыкальном микрорайоне.