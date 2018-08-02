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АО «Транснефть — Приволга» ввело в эксплуатацию диспетчерский тренажер
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АО «Транснефть — Приволга» ввело в эксплуатацию диспетчерский тренажер 

Волга Ньюс 54 минуты назад
Фото: Волга Ньюс
Индивидуальный диспетчерский тренажер (ИДТ) установлен в центральном офисе аппарата управления в г. Самаре, разработчик программного обеспечения — РГУ имени И. М. Губкина.
Как отметил генеральный директор АО «Транснефть — Приволга» Дмитрий Бузлаев, тренажер открывает новые возможности для эффективной и качественной подготовки диспетчерского персонала за счет моделирования различных типов штатных и нештатных ситуаций. «В настоящее время в программном комплексе 1065 таких ситуаций, но его состав будет постоянно обновляться с учетом ввода нового технологического оборудования», — сказал он.
Первый проект диспетчерского тренажера в ПАО «Транснефть» был успешно реализован в 2015 году в АО «Транснефть — Север». После этого было принято решение о тиражировании проекта в дочерних обществах компании. В АО «Транснефть — Приволга» реализация проекта продолжалась в течение 2017–2018 годов.
Особенность диспетчерского тренажера в том, что он стал одним из первых тренажеров, разработанных для предприятия с большим количеством НПС и значительной протяженностью магистральных нефтепроводов, пояснил начальник диспетчерского управления АО «Транснефть — Приволга» Александр Баканов. При этом он добавил, что наличие на МН лупингов, вставок, самотечных участков, узлов регулирования и компаундирования, частотно-регулируемых приводов, а также распределение управления системой МН между 4 управляющими диспетчерами значительно усложнило задачу для разработчиков программного обеспечения.
В связи с этим был произведен ряд доработок к пилотному проекту тренажера. В частности, добавлена возможность моделирования режимов с вводом противотурбулентной присадки, добавлен функционал централизованной системы противоаварийной автоматики, возможность работы с несколькими управляющими диспетчерами.
Работники диспетчерского управления продемонстрировали возможности тренажера на примере нештатной ситуации на одном из участков МН Куйбышев — Тихорецк, в свою очередь, молодые специалисты предприятия смогли отработать свои действия и пройти учебно-тренировочное занятие на тренажере.
Внедрение тренажерного комплекса позволит повысить уровень знаний персонала и его профессиональную квалификацию. В числе преимуществ диспетчерского тренажера — возможность осуществлять обучение и проведение экзаменов специалистов предприятия без отрыва от основной деятельности. Кроме того, использование тренажерного комплекса служит хорошим инструментом для отработки принятия верных технологических решений в нештатных и аварийных ситуациях.
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