Двух жителей Тольятти оштрафовали на 40 тысяч рублей за памятную фотографию

Сегодня, 2 июля, судья Центрального районного суда Тольятти Ирина Онучина признала виновными Виталия Еркаева и Олега Устименко в нарушении установленного порядка организации публичной акции (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ ). Речь идет осовместной фотографии, сделанной у памятника жертвам политических репрессий.

Суд оштрафовал Еркаева и Устименко на 20 тысяч рублей каждого.

«В суде не представлено ни одного доказательства о том, что это был групповой пикет, о том, что это были именно мы. На видео вообще ничего не видно. Судья Онучина вынесла абсолютно незаконное, несправедливое решение. Мы его, конечно будем обжаловать. Будем проходить все инстанции. Будем бороться. Это полный беспредел. В России нет суда», — отметил Еркаев, добавив, что по аналогичному поводу планируется осудить еще двух человек.