Стал известен график реализации программы «Культурный район» в Нижнем Новгороде

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов и руководитель рабочей группы по разработке культурной стратегии Нижнего Новгорода Анна Гор рассказали, в какие сроки и по какому графику будет реализовываться программа «Культурный район» на презентации проекта в зале заседаний городской думы 2 августа.

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По информации организаторов программы, в середине октября состоится жеребьвка, по результатам которой выберут «культурный район», в середине ноября будет объявлен грантовый конкурс для реализации проектов в рамках «Марафона культурных событий в 2019 году».

Уже в начале января 2019 года состоится торжественное открытие программы «Культурный район», а в конце месяца подведут итоги грантового конкурса и начнется подготовка проектов. Сам марафон культурных событий пройдет в апреле—мае 2019 года.

В июне эстафету «Культурного района» торжественно передадут следующему району. Таким образом в День города будет дан старт новому этапу программы «Культурный район».

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Кроме того, по словам Анны Гор, ключевой темой проекта в 2019–2021 годах станет 800-летие Нижнего Новгорода. Также руководитель рабочей группы по разработке культурной стратегии Нижнего Новгорода отметила, что независимо от того, какой район выбран в качестве «культурного», принимать участие в марафоне событий могут учреждения из других частей города.

Главные характеристики, по которым будут отобраны проекты: инновационность, уникальность не только в масштабах города, ориентированность на партнерские связи, вовлечение местных жителей.

Говоря об ориентированности на партнерские связи Анна Гор отметила, что «Культурный район» поможет улучшить взаимодействие между различными учреждениями. Так, например, по мнению Гор, взаимодействие между культурными и образовательными учреждениями способствовало бы развитию города.

Ранее мы сообщали о том, какую концепцию предполагает программа «Культурный район».