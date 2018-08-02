Ещё
Стал известен график реализации программы «Культурный район» в Нижнем Новгороде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стал известен график реализации программы «Культурный район» в Нижнем Новгороде 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов и руководитель рабочей группы по разработке культурной стратегии Нижнего Новгорода Анна Гор рассказали, в какие сроки и по какому графику будет реализовываться программа «Культурный район» на презентации проекта в зале заседаний городской думы 2 августа.
Читайте также
В Нижнем Новгороде завершился «Горький fest» (ФОТО)
По информации организаторов программы, в середине октября состоится жеребьвка, по результатам которой выберут «культурный район», в середине ноября будет объявлен грантовый конкурс для реализации проектов в рамках «Марафона культурных событий в 2019 году».
Уже в начале января 2019 года состоится торжественное открытие программы «Культурный район», а в конце месяца подведут итоги грантового конкурса и начнется подготовка проектов. Сам марафон культурных событий пройдет в апреле—мае 2019 года.
В июне эстафету «Культурного района» торжественно передадут следующему району. Таким образом в День города будет дан старт новому этапу программы «Культурный район».
Читайте также
Фестиваль народных художественных промыслов впервые пройдет на Нижне-Волжской набережной
Кроме того, по словам Анны Гор, ключевой темой проекта в 2019–2021 годах станет 800-летие Нижнего Новгорода. Также руководитель рабочей группы по разработке культурной стратегии Нижнего Новгорода отметила, что независимо от того, какой район выбран в качестве «культурного», принимать участие в марафоне событий могут учреждения из других частей города.
Главные характеристики, по которым будут отобраны проекты: инновационность, уникальность не только в масштабах города, ориентированность на партнерские связи, вовлечение местных жителей.
Говоря об ориентированности на партнерские связи Анна Гор отметила, что «Культурный район» поможет улучшить взаимодействие между различными учреждениями. Так, например, по мнению Гор, взаимодействие между культурными и образовательными учреждениями способствовало бы развитию города.
Ранее мы сообщали о том, какую концепцию предполагает программа «Культурный район».
Vgoroden.ru: последние новости
За неделю число выполненных заявок в системе «Наш Нижний» выросло почти на 20% Стратегию развития региона обсудили в Советском районе Полиция выявила более 80 нарушений во время торжеств в Дивееве
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия предупредила Армению о серьезном наказании433
Подробности инцидента с самолетами над Черным морем4
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью776
Украинские военные заявили о масштабном «котле»197
Умер Юрий Мартынов9
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:23
Десантирование бронемашины с экипажем показали изнутри
Армия Войска
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:08
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Оружие Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество Политика
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
02:16
В ДНР отреагировали на сообщения о «сотнях россиян в застенках»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение