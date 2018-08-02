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Культурные мероприятия Нижнего Новгорода перенесут из верхней части города
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Культурные мероприятия Нижнего Новгорода перенесут из верхней части города 

В городе N 57 минут назад
Фото: В городе N
Культурные мероприятия Нижнего Новгорода перестанут концентрироваться в Нижегородском районе и будут активно задействовать другие части приволжской столицы. Такую концепцию предполагает программа «Культурный район», презентация которой состоялась 2 августа в зале заседаний городской думы.
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Как сообщил в ходе презентации глава Нижнего Новгорода Владимир Панов, программу планируется реализовать в течение четырех лет в восьми районах города. Предполагается, что на полгода один из районов получит звание «Культурный район» по результатам жеребьевки, которая состоится в середине октября. В выбранном районе в течение двух месяцев проходит марафон культурных событий. Проекты будут отобраны в общегородском грантовом конкурсе.
Таким образом, в рамках программы будет развиваться такое понятие, как «культура шаговой доступности»: нижегородцы смогут посетить культурные мероприятия на ближайших площадках в своем районе.
Кроме того, руководитель рабочей группы по разработке культурной стратегии Нижнего Новгорода Анна Гор отметила, что представленная программа позволит нижегородцам познакомиться с другими районами города. Предполагается, что в рамках «Культурного района» будет активно развиваться внутригородской туризм. По словам Анны Гор, для нижегородцев планируется проводить экскурсии по разным частям столицы ПФО. «Районы нуждаются в изучении», — заметила Анна Гор во время презентации программы.
Также руководитель рабочей группы по разработке культурной стратегии Нижнего Новгорода отметила, что финансирование будет осуществляться из внебюджетных источников. Анна Гор добавила, что уже получено финансирование от фонда Владимира Потанина. Проект «Культурный район» был выбран среди 131 заявки.
Напомним, фестиваль народных художественных промыслов впервые пройдет на Нижне-Волжской набережной.
Фото: gorkyfest.ru, Анастасия Лазарева
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