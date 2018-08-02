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Баста нашел в Ростове «более десятка чистейших водоемов» и рассказал о них на видео
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Баста нашел в Ростове «более десятка чистейших водоемов» и рассказал о них на видео 

161.ru 57 минут назад
Фото: 161.ru
Баста назвал Ростов «столицей озерного края»
Рэпер Василий Вакуленко записал трогательный ролик о Ростове для Русского географического общества. На видео он рассказал о том, почему Ростов называют «столицей озерного края».
— Вокруг города — более десятка чистейших водоемов: Соленое и Голубые озера, Ростовское море. А в 250 километрах расположено Маныч-Гудило — остаток древнего океана, — поделился Баста. — На островах озера живут редчайшие пернатые, а еще дикие лошади-мустанги. Возможно, когда Баста в последний раз купался в ростовских водоемах, они и были «чистейшими», но сейчас, к сожалению, это не так.
Баста @bastaakanoggano рассказывает про свой родной город — Ростов-на-Дону 😍👍🏻 А мы напоминаем, что до 20 августа вы можете прислать видеоролик на конкурс «Лучший гид России»! Расскажите о своём родном крае всей стране и получите возможность провести телевизионную экскурсию в эфире канала «Моя планета», а также выиграйте 100 000 рублей! Подробности — на сайте лучшийгид.рф и на странице РГО Вконтакте 👉🏻 /rgoclub #русскоегеографическоеобщество #рго #россия #лучшийгидроссии #конкурс #путешествия #география Публикация от @ rgo_1845 2 Авг 2018 в 3:49 PDT  Конкурс роликов о родном городе «Лучший гид России» проводит Русское географическое сообщество. Свое видео можно прислать на сайт общества до 20 августа.
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